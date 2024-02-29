مقتل مستوطنين اثنين في عملية بطولية جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

قُتل مستوطنان إسرائيليان اليوم في عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية جنوب مدنية نابلس في الضفة الغربية، وذلك رداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثلاثة مقاومين أطلقوا الرصاص في محطة للوقود على الطريق الواصل بين رام الله والبيرة ونابلس بالقرب من بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، ما أدى لمقتل مستوطنين اثنين قبل استشهاد أحد المقاومين وانسحاب اثنين من المكان.

وأظهرت مقاطع فيديو الشاب الفلسطيني وهو ملقى على الأرض حيث منع الاحتلال الإسعاف من الوصول للمكان وتركته ينزف حتى استشهاده.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس، كما أغلقت حاجز بيت فوريك شرق نابلس وبوابة دير شرف غرب المدينة ومنعت الفلسطينيين من المرور، كما اعتدت على الفلسطينيين بقنابل الغاز السام على مفترق قرية بورين.

وفي الـ 22 من هذا الشهر قُتل جندي وأُصيب ثمانية آخرون في عملية بطولية للمقاومة شرق القدس المحتلة، قبل استشهاد اثنين من المقاومين واعتقال الثالث.

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