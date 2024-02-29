الوزير مخلوف يطلع على واقع المياه والصرف الصحي في محافظة حمص

‏حمص-سانا

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف اليوم واقع المياه والصرف الصحي في محافظة حمص خلال اجتماع مع محافظ حمص المهندس نمير مخلوف والمديرين المعنيين بالمحافظة، كما اطلع على واقع سد المزينة بريفها الغربي.

وخلال الاجتماع أكد الوزير مخلوف أهمية البدء بتطبيق العمل بنظام (جي بي إس) على مجموعات التوليد بمحطات ضخ المياه للتخفيف من هدر المياه والمحروقات وحساب ساعات العمل بدقة، وضرورة ترشيد استخدام المياه وتشجيع المزارعين على استخدام طرق الري الحديث، ودعم الدراسات اللازمة لمشاريع الصرف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشار الوزير مخلوف إلى أن الجهود مركزة على صيانة شبكات الري وتجهيزها، لافتاً إلى أهمية التعاون بين قطاع الوحدات الإدارية والشركة العامة للصرف الصحي لتحسين واقع هذا القطاع.

بدوره أشار المحافظ إلى الجهود التي تبذلها المحافظة لتحسن واقع مياه الشرب ولا سيما في قرى وبلدات الريف الشرقي الذي يعاني من قلة مياه الشرب وخاصة في فصل الصيف، مؤكدا ضرورة وضع الحلول الملائمة لتخفيف معاناة الأهالي، وحفر آبار جديدة لإرواء السكان في تلك المنطقة.

من جانبه بين مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص أيمن نداف أنه تم وضع سلم أولويات لتنفيذ مجموعة من المشاريع المهمة، كما تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة مياه حماة لضخ المياه من آبار الشومرية، وتم استلام بئري مياه في تلك المنطقة.

بدوره أشار مدير الشركة العامة للصرف الصحي المهندس عدنان بدعة إلى أنه يتم العمل حاليا وفق الخطة الوطنية للمعالجة المكانية للصرف الصحي وحمص مشمولة بحوالي 126 محطة معالجة، أنجز منها 38، وتتم حالياً إجراءات تسليم محطة (الناعم) التي تخدم 20 تجمعاً سكانياً، ويجري العمل على تنفيذ 5 محطات نقطية.

وفي سياق متصل لفت مدير الموارد المائية بحمص المهندس وسيم علي إلى أن نسب امتلاء السدود بحمص تتراوح بين 80 و100 بالمئة في المنطقة الغربية والشمالية الغربية، في حين بلغت نسبة امتلاء سد المزينة 80%.

لارا أحمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency