البيت الوطني للقراءة والتأليف يناقش آلية انطلاق مسابقاته

دمشق-سانا

عقدت اللجنة الإشرافية لمشروع البيت الوطني للقراءة والتأليف في وزارة التربية اليوم اجتماعاً ناقشت خلاله آلية انطلاق مسابقات المشروع الخاصة بالطلاب والمدرسين والمؤسسة الداعمة.

وخلال اجتماع اللجنة اليوم في مبنى الوزارة تمت مناقشة مجموعة من الملفات المقدمة للوزارة حول موضوع القراءة والتأليف بحضور ممثليها ومنها “مسابقة دار الفكر بدمشق، ومسابقة القارئ الصغير بالسويداء، ومسابقة مدرسة آفاق المستقبل باللاذقية”.

وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أشار إلى أن الجهود والمبادرات المشجعة للقراءة ستثمر عملاً جماعياً مؤثراً في المجتمع، ما سيسهم في خلق حالة من تنمية الجوانب الثقافية والفكرية والإبداعية.

وخلال الاجتماع قدم المنسق الوطني للمشروع علي العباس عرضاً تضمن انطلاقة المسابقات التي تهدف إلى تمكين أجيال الأطفال واليافعين من القراءة والكتابة ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية وتشجيع المؤسسات التربوية والمشاركات المجتمعية الداعمة، إضافة إلى آلية عمل هذه المسابقات من ناحية التسجيل والفئات المشاركة والشروط والخطوات.

بدورهم عرض ممثلو الملفات المقدمة للوزارة خلال الاجتماع ملخصاً لمبادراتهم التي تسهم في تعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلاب وتنمية مواهبهم واستثمارها وتشجيعهم على القراءة والتنافس فيما بينهم.

ويعتبر مشروع البيت الوطني للقراءة والتأليف في وزارة التربية ملتقى تشاركياً مع وزارات التربية والثقافة والإعلام والتعليم العالي، واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث، ونقابة المعلمين، واتحاد الكتاب العرب، والأمانة السورية للتنمية، واتحاد الناشرين السوريين لوضع حجر أساس لخطة تسهم في تعزيز دور القراءة لدى الطلاب والمدرسين والمجتمع.

رحاب علي

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