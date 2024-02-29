في محافظة ريف دمشق: تكريم 161 أسرة شهيد بأوسمة الإخلاص

ريف دمشق-سانا

تخليدا لذكرى الشهداء، كرمت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين 161 من أسر الشهداء وسلمتهم أوسمة الإخلاص إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم ليحيا الوطن، ضمن حفل أقيم في مجمع صحارى.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية واللوحات الفلكلورية والأغاني، قدمها كورال محافظة ريف دمشق بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث.

عدد من أسر الشهداء عبروا في تصريحات لمراسلة سانا عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن شهادة أبنائهم وسام على صدورهم، هذا ما أكدته فيحاء حمودة زوجة الشهيد عهد الحاطوم، مشيرة إلى أن التكريم يعيد ذكرى استشهاد زوجها ويعطيها الأمل بأن القادم أفضل.

من جانبها بينت آمالا حسن “أم لشهيدين” أن شهادة أبنائها فخر للوطن ولها، فيما لفتت ناديا حسين عودة أن شهادة زوجها أعطتها القوة لتتحمل أعباء الحياة وتربية أولادها ليكونوا بمستوى شهادة أبيهم.

وعبر والد الشهيد أمجد أكرم بكر عن فخره واعتزازه بشهادة ابنه، والتكريم لفتة كريمة تؤكد مدى عظمة الشهيد والشهادة، بينما رأى والد الشهيد وليد عمر أن التكريم يشعره بأن ابنه ما يزال حيا ويمده بالقوة.

وفي كلمة خلال الحفل، أشار محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعده إلى أن دم الشهداء لم يذهب هدراً، بل رسم طريق الحقيقة أمام الأجيال القادمة.

مدير مديرية الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري أكد في كلمة مماثلة أن الشهداء صنعوا النصر وجسدوا الحياة بتضحياتهم، لافتاً إلى أن تكريم أسر الشهداء بوسام الإخلاص يأتي تجسيدا لقيم ومعاني الشهادة وتمجيداً للشهداء.

وفي تصريح لمراسلة سانا، بينت عضو المكتب التنفيذي المسؤولة عن قطاع الشهداء الدكتورة آلاء الشيخ أن هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي تقوم بها المحافظة لدعم وتمكين أسر الشهداء في حياتهم بشكل يرقى لتضحياتهم الكبيرة التي قدموها، مشيرة إلى وجود برامج أخرى داعمة لهم كتقديم المنح الزراعية وقروض تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تأهيل منازلهم.

مدير شؤون الشهداء والجرحى في محافظة دمشق المهندس أحمد كنعان لفت إلى أن التكريم اليوم يستهدف 161 أسرة شهيد ممن استشهدوا عامي 2016 و2017، وتسعى المديرية جاهدة للقيام بكل ما من شأنه تحسين واقع هؤلاء الأسر.

سفيرة إسماعيل

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