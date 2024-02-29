مركز الطفولة المجتمعي في حي الشاغور… خدمات تعليمية وترفيهية مجانية للأطفال

دمشق-سانا

يعمل مركز الطفولة المجتمعي بحي الشاغور في دمشق على إثراء بيئة الطفل وتنمية هواياته ومواهبه ولغته الأم عبر توفير خدمات تعليمية وترفيهية مجانية للأطفال بما يضمن نموهم السوي والمتكامل، وذلك بإشراف ميسرات متطوعات يعملن بكل همة ونشاط.

وأشارت المشرفة الإدارية في المركز مروة الدروبي خلال حديثها لمراسلة سانا إلى أن المركز يستقبل الأطفال من عمر 3 الى خمس سنوات ونصف السنة، ويقدم لهم خدمات تعليمية وترفيهية بإشراف 7 ميسرات، كما يتم التواصل مع الأهل لمعالجة أي إشكالات أو صعوبات تعترض الأطفال، مبينة أن عدد الأطفال المسجلين بالمركز بلغ 45 طفلاً وطفلة.

ونوهت الدروبي بدور الميسرات اللواتي يعملن بشكل تطوعي مع الأطفال بكل حب ويقدمن كل أنواع الدعم التعليمي والنفسي لهم ودون أي مقابل إنطلاقاً من حبهن للأطفال ورغبتهن بالنهوض بمجتمعهن المحلي وتخفيف الأعباء المادية عن الأهالي، معربة عن أملها في تعميم هذه التجربة.

بدوها قالت هديل غلام الميسرة بالمركز: إن” التعليم بالمركز يتم عن طريق اللعب باستخدام نظام مونتيسوري الذي يتيح تعلم اللغة بسلاسة واكتساب قدرات القراءة والكتابة والتواصل بشكل أسرع وأكثر فعالية، كما يحترم قدرات الطفل وإمكانياته ويشجعه على تحمل المسؤولية والمشاركة في المهام المنزلية والأسرية”.

وأضافت: إنها تقوم بتدريس مادة اللغة العربية من خلال الأنشطة والفعاليات، حيث تكرر النشاط أو التمرين الواحد عدة مرات حتى يتمكن الطفل من إتقانه بمفرده دون مساعدة.

من جهتها ميسرة مادة الرياضيات نورما الخطيب لفتت الى أنها تستخدم ألعاب الذكاء والمكعبات والأشكال الهندسية والرسومات التوضيحية في تعليم مادة الرياضيات للأطفال لمساعدتهم على تنمية قدراتهم التعليمية.

وأشارت ميسرة مادة اللغة الإنكليزية كندا المرداني التي اتبعت عدة دورات خاصة برياض الأطفال إلى أنها تهتم بالأطفال وتحب التعامل معهم وتركز في تعليمها على المفاهيم والمبادئ والأخلاق والقيم النبيلة كالأمانة والصدق، كما تقوم بتدريسهم منهاج اللغة الانكليزية عن طريق اللعب والأغاني بعد تكوين المفردات لديهم.

وبينت تهاني السمارة العاملة في المركز أنها تحب التعامل مع الأطفال لما يتمتعون به من براءة وعفوية، حيث تقدم لهم الرعاية الكاملة.

وأعرب عدد من الأهالي، منهم محمد المنجد وناديا طحان عن شكرهم للجنة الحي المشرفة على المركز الذي وفر عليهم الكثير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة كونه يتيح التعليم المجاني لأبنائهم.

مختار حي الشاغور عدنان جبريل المشرف على المركز أشار إلى أن المركز تم تأسيسه منذ ستة أعوام وهو يستقبل أبناء الحي الصغار لتقوم الميسرات بتعليمهم وترفيههم والتواصل مع الأهل باستمرار لمعالجة أي حالة طارئة، متمنياً أن يحصلوا على دعم أكبر وليتمكنوا من تقديم خدمات أكثر لأبناء الحي.

سكينة محمد

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