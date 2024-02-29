زراعة الحسكة: تحسن واقع الثروة الحيوانية في المحافظة

الحسكة-سانا

شهد واقع الثروة الحيوانية تحسناً كبيراً في كل مناطق محافظة الحسكة بعد توفر مساحات واسعة من المراعي، نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ بدء الموسم المطري الحالي.

مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة المهندس علي خلوف أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية في المحافظة شهدت نمواً كبيراً نتيجة الهطولات المطرية في مختلف المناطق، ما أدى إلى تحسن واقع الثروة الحيوانية، مبيناً أن الكوادر المتخصصة تقوم بالمتابعة المستمرة لقطعان الثروة الحيوانية وتحصينها ضد كل الأمراض التي تصيب الأغنام والماعز والأبقار والدواجن.

المربي عمر محمد علو من أهالي قرية السويدية شمال المحافظة لفت إلى تحسن واقع الثروة الحيوانية جراء وفرة المراعي، ما أسهم بتخفيف عبء مادي كبير عن مربي الثروة الحيوانية بظل ارتفاع كبير في أسعار المواد العلفية في السوق.

ولفت سليم علاوي من أهالي الريف الجنوبي إلى أن المواشي حالياً لا تحتاج سوى القليل من الأعلاف، حيث ساهمت الأمطار بتوفر مساحات واسعة من المراعي الطبيعية، منوها إلى أن المربين استخدموا المساحات المزروعة بمحصول الشعير الرعوي أكثر من مرة خلال الموسم، مبيناً أن التحسن سيكون له أثر كبير سواء على الإنتاج أو الولادات بشكل عام.

وأشار المربي حمد سيد علي من أهالي تل تمر غرب المحافظة إلى أن الموسم الحالي يحمل مؤشرات إيجابية لناحية وفرة الإنتاج سواء الحيواني أو الزراعي، متوقعاً وجود وفرة في كل مشتقات الألبان والأجبان هذا الموسم.

بدوره بين رئيس دائرة الإنتاج النباتي المهندس جلال بلال أن وفرة الأمطار أدت إلى تحسن واقع المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير المروية والبعل التي تمر بمرحلة الاستطالة بنسبة 50 بالمئة، بينما يمر العدس بمرحلة التفرغ، مؤكداً أنه لم تسجل أي حالات إصابات حشرية سوى في مساحات قليلة في المناطق الشمالية، لكن تأثيرها يبقى ضعيفا جداً.

المزارع فارس الأحمد من ريف القامشلي والذي يمتلك 100 دونم أكد تحسن واقع المحاصيل بشكل عام لناحية النمو من جهة وخلوها من الأمراض بشكل عام من جهة أخرى، موضحاً أن ارتفاع نسبة الهطولات المطرية سيخفض تكاليف الري باستخدام المحروقات.

أحمد اسماعيل من قرية رحية كبيرة في ريف القامشلي طالب بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ومن مصادر موثوقة، وخاصة الأسمدة والبذار والأدوية والمبيدات الزراعية.

وتشير إحصائيات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة وفق الجولة الإحصائية الرابعة التي أجريت نهاية عام 2022 بلغت مليوناً و618148 رأساً من كل قطعان المواشي، بينما بلغت المساحة النهائية لإجمالي المحاصيل الشتوية المزروعة 857900 هكتار.

نوف الضمن

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