تضامناً مع آرون بوشنيل وغزة… جنود أمريكيون يحرقون زيهم العسكري

واشنطن-سانا

أحرق جنود أمريكيون سابقون زيهم العسكري تضامناً مع الجندي آرون بوشنيل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجاً على مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق العشب الفلسطيني وبدعم أمريكي مباشر.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الجنود أقاموا احتفالاً تأبينياً في وسط مدينة سان خوسيه، حيث أحرقوا ملابسهم العسكرية بلفتة رمزية وشخصية تكريماً لتضحية بوشنيل، كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي راح ضحيته ما يزيد على 30 ألف شهيد.

وفي شيكاغو تجمع المئات لإضاءة الشموع تكريما لبوشنيل وجميع الذين فقدوا حياتهم في النضال من أجل فلسطين.

وكان بوشنيل توفي بعد أن أضرم النار في نفسه ودعا في تسجيل فيديو إلى تحرير فلسطين، لافتاً إلى أنه لن يكون متواطئاً في إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم من واشنطن.

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