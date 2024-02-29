رئيسي: قطع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي أنجع طريقة لوقف جرائمه

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنَّ قطع العلاقات السياسية والاقتصادية من قبل الدول الإسلامية مع الكيان الصهيوني هو السبيل الأنجع لوقف جرائمه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن رئيسي قوله خلال اجتماع للحكومة: إن “الكيان الصهيوني وداعميه يستمرون بارتكاب جرائمهم في غزة وسط صمت دولي ومواقف خجولة”، معتبراً أن الطريقة الأنجع لوقف آلة القتل والإجرام لهذا الكيان هي قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية معه من قبل الدول الإسلامية.

وعبر رئيسي عن أسفه لسلوك بعض اللاعبين الدوليين في الاكتفاء بالخطابات واتخاذ المواقف السياسية بدلاً من اتخاذ أي إجراء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

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