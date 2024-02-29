الذهب ينخفض ألفي ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية ألفي ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 818 ألف ليرة، وشراء 817 ألف ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 701143 ليرة، وشراء بـ 700143 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار995 بـ 30 مليوناً و600 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و925000 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى 0112248005 و0112230766.

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