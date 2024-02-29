SCS-NET
الشريط الإخباري

المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة 13500 ليرة للدولار

2024-02-29

دمشق-سانا

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 13500 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14625.32 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مجلس النقد والتسليف يصدر قراراً يتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية

دمشق-سانا أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية العاملة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved