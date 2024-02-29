استشهاد أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال جراء الإهمال الطبي المتعمد

القدس المحتلة-سانا

استشهد أسير فلسطيني اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان نقلته وكالة وفا أن أسيراً من قرية كفر عين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية استشهد اليوم، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى في معتقل الرملة.

وأكد البيان أن تصاعد أعداد الشهداء في معتقلات الاحتلال بعد عدوانه على غزة جراء عمليات التعذيب الجسدي والنفسي يشكل إمعاناً بجرائم القتل التي يواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، إضافة لحالات الإخفاء القسري، ما يُعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب مساءلة المجرمين ومعاقبتهم.

وبذلك يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا في معتقلات الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة إلى 11 شهيداً.

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