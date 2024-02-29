عازف البزق والمؤلف الموسيقي اليوناني ميخاليس باوريس ضيف على أوبرا دمشق

دمشق-سانا

ضمن إطار شهر الثقافة اليونانية في سورية حل عازف البزق العالمي والمؤلف الموسيقي ميخاليس باوريس ضيفاً على دار الأسد للثقافة والفنون في أمسية ترافق بها مع مجموعة من الموسيقيين السوريين وبحضور المغني اليوناني نيكوس كيركينيس.

وخلال الأمسية التي أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون مع سفارة الجمهورية اليونانية في دمشق على خشبة مسرح الدراما قدم باوريس أعماله على آلتي البزق والغيتار ليهدي في مطلعها مقطوعة “دمشق” لعاصمة الياسمين وأقدم عاصمة مأهولة عرفها التاريخ.

وتابع عازف البزق برفقة المجموعة الموسيقية مع مقطوعات آلية من تأليفه تناغم فيها صوت البزق مع موسيقا الجاز حملت عناوين مميزة “على الهواء، ملاك الليل، قبيل أن تغرب الشمس وبحر من دموع” ليلون بعدها المغني نيكوس كيركينيس الأمسية بباقة من الأغنيات اليونانية.

وعلى ألحان كوكبة من الموسيقيين السوريين جمعت كل العازفين “أغيد منصور بيانو، ليلى صالح كونترباص، أمجد الحايك غيتار أكوستيك، محمد شحادة على الإيقاع، باسم صالحة كلارينيت” إضافة إلى رباعي وتري ضم كلاً من عازفي الكمان رزان قصار وعامر داكشلي، مروان أبو جهجاه على آلة الفيولا وعازف التشيللو محمد نامق أستدل الستار معلناً انتهاء الأمسية.

ولفت القائم بأعمال السفارة اليونانية في دمشق نيكولاوس بروتونوتاريوس إلى الدور المهم الذي يلعبه التلاقح الثقافي في الجهود الدولية المتواصلة لتحقيق السلام حيث يبني التعاون الثقافي جسور التفاهم المشترك ويشكل قوة موحدة تجمع الشعوب، الأمر الذي عكسه التشارك الذي جمع بين الموسيقي والمغني اليونانيين مع الموسيقيين السوريين باستخدام لغة الموسيقا العالمية معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثقافية العريقة مع سورية والتي تعود إلى آلاف السنين.

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