نابولي يفوز على ساسولو بسداسية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق نابولي على مضيفه ساسولو بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح ساسولو التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه أوروش راتشيتش في حين سجل أهداف نابولي كل من اللاعبين أمير رحماني في الدقيقة 29 وأوسيمن ثلاثة أهداف في الدقائق 31و41و47 وخفيتشا كفاراتسخيليا هدفين في الدقيقتين 51 و75 من عمر اللقاء.

ويحتل نابولي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 40 نقطة من 26 مباراة متساوياً مع لاتسيو ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن بولونيا الرابع ويحتل ساسولو المركز 18 برصيد 20 نقطة.

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