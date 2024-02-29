تشيبسكوف: معظم دول بريكس تدعم التسويات بالعملات الوطنية

موسكو-سانا

صرح نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبسكوف بأن معظم دول المجموعة خلال اجتماع وزراء مالية “بريكس” ورؤساء البنوك المركزية أيدوا الابتعاد عن الدولار، مشيرين إلى أن المدفوعات بالعملات الوطنية هي ما تحتاجه دول المجموعة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن تشيبسكوف رده على سؤال حول ما إذا كان الابتعاد عن الدولار في التجارة والبحث عن مدفوعات بديلة والمدفوعات بالعملات الرقمية تمت مناقشته بالقول: “كانت هذه قضية ذات صلة للغاية في إطار المناقشة في منصة بريكس التي عقدناها أمس” موضحاً أن معظم الدول أيدت الحاجة إلى بناء آليات دفع جديدة وشاركت تجربتها في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتبادلوا خبراتهم في بناء المنصات والمشاركة في التجارب لمنصات مختلفة.

وتأسست مجموعة بريكس من خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بينما انضمت إليها مؤخراً مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.

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