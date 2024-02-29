(ترانيم 19) أمسية موسيقية طربية لفرقة (مدانا محبة) بحمص القديمة

حمص-سانا

سجل اللون الطربي حضوراً مميزاً اليوم عبر حناجر أطفال ويافعين موهوبين من فرقة مدانا محبة ضمن أمسية “ترانيم 19” في قاعة كاتدرائية الروح القدس بحمص القديمة.

الأمسية التي نظمها فريق مدى الثقافي بالتعاون مع مطرانية السريان الكاثوليك حظيت بحضور جمهور واسع من محبي الفن والطرب الأصيل وتنوع برنامجها بين طربيات وردة وأم كلثوم ووديع الصافي وجورج وسوف وباقة أغاني لبنانيات قديمة بأصوات كل من عدي الصالح وحلا ونوس وقمر الشام شحود ويوسف إبراهيم وساري الصليبي.

كما تم خلال الحفل إطلاق أول أغنية إنتاج فريق مدى الثقافي وبجهد تطوعي من أعضاء الفريق بعنوان “مدانا محبة ” كلمات الشاعر غسان دلول ورامز الحسين وتوزيع الفنان فادي تمور.

وأشار مدير فريق مدى الثقافي بحمص رامز حسين في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الفرقة تأسست العام الماضي وأعلنت ظهورها الأول في معرض الزهور وتضم أطفالاً ويافعين موهوبين في مجال الغناء والعزف تم اختيارهم وتدريبهم وفقاً لإمكاناتهم وقدراتهم الفنية ليكونوا قادرين على إحياء الحفلات الموسيقية وتعزيز الثقافة الموسيقية في المجتمع.

أما الفنان دانيال تمور قائد فرقة مدانا أمل فأوضح أنه تم تدريب الفرقة على اختيار الأغاني وإجراء البروفات على الأداء لمدة 4 أشهر بإشراف وتوزيع موسيقي للفنان فادي تمور بشكل يضمن ظهوراً مناسباً للأطفال أمام الجمهور.

رشا محرز

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