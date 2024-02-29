استشهاد 6 أطفال فلسطينيين نتيجة الجفاف وسوء التغذية شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 6 أطفال فلسطينيين مساء اليوم نتيجة الجفاف وسوء التغذية بمجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة المنكوب.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية قولها إن 4 أطفال استشهدوا في مستشفى كمال عدوان، واثنين في مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى بقاء 7 آخرين في حالة الخطر الشديد نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

بدورها طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية المعنية بالتحرك الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

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