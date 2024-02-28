ضمن حملة (رمضان تشارك بالخير)… اجتماع تنسيقي في درعا حول تنظيم العمل في شهر رمضان

درعا-سانا

تطرق الاجتماع الذي عقد اليوم بمحافظة درعا مع الجمعيات الخيرية على وضع الآلية التنفيذية في شهر رمضان المبارك وتوحيد الجهود لتغطية أكبر عدد من المستحقين من المساعدات.

وتم التركيز على المتابعة الميدانية وتقاسم الأدوار في العمل ودراسة معايير الأسر الأكثر احتياجاً، وتوزع مطابخ الوجبات الرمضانية اليومية، وإمكانية توحيدها بين المساهمين في ضوء واقع أسواق المحافظة.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أكد على الدور المهم الذي تلعبه الفعاليات المجتمعية وخاصة خلال الشهر الفضيل والتركيز على دعم ذوي الشهداء والجرحى والأسر الأكثر احتياجاً عبر خطة عمل متكاملة ومدروسة من قبل الجمعيات الخيرية، مبيناً أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لها لإيصال المساعدات والسلل الغذائية إلى مستحقيها.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا نبال الحريري قالت إن العمل يتم مع كل الجمعيات الخيرية في المحافظة للاطلاع على البرنامج الذي سينفذ لتقديم المساعدات والذي يستهدف الأسر الأكثر عوزاً موضحة أنه سيتم تنفيذ المبادرات المخططة وفق سجلات دقيقة وتوثيق وأتمتة كل المبادرات والأعمال الخيرية.

رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات بدرعا قاسم مسالمة ذكر أن الجمعية لديها خطط ومشاريع خاصة بشهر رمضان تستهدف العائلات الفقيرة وطلاب الجامعات ومرضى السرطان، ومن ضمن مشاريع الجمعية تخصيص ألف سلة غذائية للعائلات الفقيرة خلال الشهر الفضيل (قيمة السلة 300000 ليرة) كحد أدنى، بالإضافة لإكساء ألف طفل يتيم قبل عيد الفطر وتوزيع مبلغ 500 ألف ليرة لكل عائلة محتاجة.

ليلى حسين

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