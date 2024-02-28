افتتاح معرض (تراث بلادي) للإبداعات والمنتجات اليدوية بحلب

حلب-سانا

بمشاركة 15 من ربات المنازل والطالبات افتتح معرض “تراث بلادي” للإبداعات والمنتجات اليدوية والذي تقيمه الجمعية العلمية التاريخية السورية بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك في قاعة وردة الشهباء بساحة الجامعة في حلب.

ويضم المعرض أعمالاً يدوية من الفسيفساء والنحاسيات بالإضافة إلى المشغولات اليدوية من أزياء وإكسسوارات وعطور وتحف.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب أحمد حمزة في تصريح لمراسلة سانا أن هدف المعرض هو التعريف بالمنتجات التاريخية والتراثية في المحافظة والترويج لها والعمل على إعادة هذا المنتج الفلكلوري إلى الواجهة.

وبيّن رئيس الجمعية العلمية التاريخية الدكتور عصمت بوابة أن المعرض فرصة للتعريف بالمشاريع الصغيرة والعمل على تطويرها، وإتاحة الفرصة للمبدعين لإظهار قدراتهم والحفاظ على التراث.

ومن المشاركات في المعرض قالت المهندسة فاتن درويش إنها تعمل على صناعة الخيوط من خلال آلة قامت باختراعها ثم تقوم بصناعة الحقائب والإكسسوارت من هذه الخيوط، وما يميز هذه الخيوط قابليتها للغسل دون التأثير على شكلها بالإضافة إلى أسعارها المنافسة.

الطالبة شهد القاضي وجدت في صناعة الإكسسوار من أساور وقلادات وسيلة لإظهار تميزها، فعملت على صناعة سلاسل مقاومة للصدأ وتشكيلها بأشكال وألوان مختلفة بأسعار منافسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من زينة رمضان وفوانيسه لاستقبال الشهر الكريم.

أما هديل مركن فأبدعت بتقديم مجموعة من حقائب وألبسة الأطفال من الكروشيه بالإضافة إلى ألعاب وحقائب يدوية من القماش وتطريزها بأشكال وألوان مختلفة وهي تعمل بهذا المجال منذ عشرين عاماً.

وعلى هامش المعرض شارك أمير كربوج بمجموعة كبيرة من الروايات العالمية والقصص لتشجيع الناس على العودة للقراءة وذلك من خلال تقديم اشتراكات مختلفة وبيع الكتب بأسعار منافسة.

آلاء الشهابي

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