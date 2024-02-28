قصة حياة الأديبة الكبيرة غادة السمان بمحاضرة في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

قصة حياة الأديبة الكبيرة غادة السمان ودخولها إلى عالم الأدب كانت صلب محاضرة أقيمت اليوم في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.

وتضمنت المحاضرة التي قدمها خالد شمس الدين عرضاً لمراحل حياة الأديبة الكبيرة منذ الطفولة إلى أن أصبحت واحدة من عمالقة القصة العربية بأسلوبها المتميز والمتمرد.

واستعرض شمس الدين محطات من إنتاجها الثقافي خلال تنقلها بين دمشق وبيروت وأوروبا.

والجدير بالذكر أن الأديبة الكبيرة غادة السمان ابنة أحياء دمشق العريقة عام 1942 وتعد من أهم الروائيات السوريات الكبيرات، درست الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، ثم درست مسرح اللامعقول بالجامعة الأميركية ببيروت، لها العديد من المؤلفات الأدبية ومجموعات قصصية وروايات ومجموعات شعرية، إضافة إلى مجموعات لأدب الرحلات، وكان إنتاجها الأدبي مصدراً غنياً للباحثين والمختصين لدراساتهم وتقديم رسائل الماجستير وأطروحات للدكتوراه عنه.

زينب علي

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