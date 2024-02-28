2024-02-28مسرح القباني بدمشق 2024-02-28
(الرهان) لتشيخوف على مسرح القباني بدمشق
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العود الأخير عرض مسرحي على خشبة القباني بدمشق
دمشق-سانا استضاف مسرح القباني بدمشق العرض المسرحي “العود الأخير” الذي تضمن منولوجات طويلة لثلاث شخصيات …
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|مصدر عسكري: حوالي الساعة 35 : 21 من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات
دمشق-سانا استضاف مسرح القباني بدمشق العرض المسرحي “العود الأخير” الذي تضمن منولوجات طويلة لثلاث شخصيات …