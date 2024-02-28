لقاء ثقافي مع سفير البحرين في اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعضاء المكتب التنفيذي مع سفير البحرين في سورية وحيد مبارك سيار توطيد العلاقات الثقافية والنشر والاتفاقيات المتبادلة في هذا الشأن بين البلدين وذلك في مقر الاتحاد.

وتحدث السفير سيار عن دور المراكز الثقافية والمؤسسات والاهتمام بالتراث في البحرين، مبيناً الرغبة في الترابط الثقافي وتبادل الأنشطة مع سورية ولا سيما أن هناك حضارة عربية قديمة وتواصلاً ثقافياً عريقاً يربط البلدين الشقيقين.

وأشار سيار إلى ضرورة جمع المثقفين السوريين والبحرينيين في حراكهما الثقافي وتأسيس مشاريع مشتركة وتفاهم، وحماية الثقافة العربية والحفاظ على حضارتها.

من جانبه أشار رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني الى أن الشعبين السوري والبحريني شعب واحد وهما في عمق العروبة وأصولها ونحن الكتاب يجب أن نؤسس علاقات ثقافية تدعم التطور من خلال إقامة أنشطة وندوات مختلفة وأعمال مشتركة وهذا نقوم به مع كثير من الدول العربية.

ولفت الحوراني إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية وتوقيع مذكرات تعاون وتفاهم من خلال الدوريات والأنشطة المشتركة والنشر والطباعة لما يؤسس لعلاقات أصيلة تتجذر عبر التاريخ.

حضر اللقاء وشارك به نائب رئيس الاتحاد الشاعر توفيق أحمد وأعضاء المكتب التنفيذي الأدباء والشعراء رياض طبرة والدكتور جابر سلمان ومنير خلف وفلك حصرية ومقرر جمعية القصة الأديب عماد نداف والباحث عيد الدرويش مؤكدين على ضرورة تمتين العلاقات الثقافية مع البحرين وتفعيل الأجناس الأدبية خلال الأنشطة المشتركة.

محمد خالد الخضر

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