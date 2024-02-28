المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم قوات العدو الإسرائيلي في موقعين، وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة استهدف ‏المقاومون عصر اليوم انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وحققوا إصابات مؤكدة”.

وفي بيان منفصل، أعلنت المقاومة استهدافها العدو الإسرائيلي في موقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc