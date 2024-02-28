المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم قوات العدو الإسرائيلي في موقعين، وحققت إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف المقاومون عصر اليوم انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وحققوا إصابات مؤكدة”.
وفي بيان منفصل، أعلنت المقاومة استهدافها العدو الإسرائيلي في موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.
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