طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع نهاراً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي، مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام وبارداُ ليلاُ، محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء واسعة من المناطق الداخلية وخاصة الجزيرة والشمالية والوسطى والبادية وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 16 / 4 المنطقة الجنوبية 17 / 4 المرتفعات الجبلية 10 / -2 المنطقة الوسطى 18 / 2 المنطقة الساحلية 23 / 12 المنطقة الشمالية 17 / 2 منطقة الجزيرة 17 / 1 المنطقة الشرقية 22 / 3 منطقة البادية 20 / 3

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