SCS-NET
الشريط الإخباري

طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً

2024-02-28

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع نهاراً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي، مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام وبارداُ ليلاُ، محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء واسعة من المناطق الداخلية وخاصة الجزيرة والشمالية والوسطى والبادية وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق16 / 4
المنطقة الجنوبية17 / 4
المرتفعات الجبلية10 / -2
المنطقة الوسطى18 / 2
المنطقة الساحلية23 / 12
المنطقة الشمالية17 / 2
منطقة الجزيرة17 / 1
المنطقة الشرقية22 / 3
منطقة البادية20 / 3

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا تميل درجات الحرارة للارتفاع نهاراً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved