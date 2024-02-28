المالكي: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي

جنيف-سانا

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي بالعمل على فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن فلسطين ستقدم مجموعة من القرارات المتسقة مع القانون الدولي إلى مجلس حقوق الإنسان حول ذلك.

ونقلت وكالة وفا عن المالكي في تصريحات له اليوم على هامش الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الانسان في جنيف: إن الإبادة الجماعية الممنهجة التي ينفذها الاحتلال ضد كل مناحي الحياة الفلسطينية تتطلب من المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، الوقف الفوري لعدوان الاحتلال المستمر منذ 145 يوماً على قطاع غزة المنكوب وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.

وأكد المالكي أن استمرار إرهاب “إسرائيل” في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وجرائمها واجتياحها المدن والقرى والاعتقالات اليومية وسرقة الأراضي الفلسطينية تُعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاسبة مرتكبيها فوراً.

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