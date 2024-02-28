فقرات حوارية ورسائل وطنية هادفة في ملتقى “أطفالنا تبدع باللغات” بحمص

حمص-سانا

تضمن ملتقى اللغات بعنوان “أطفالنا تبدع باللغات” الذي نظمه مكتب الثقافة بفرع حمص لطلائع البعث اليوم فقرات منوعة باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية.

كما تضمن الملتقى الذي أقيم على مسرح مدرسة الأمل الخاصة بحمص بمشاركة 85 طليعياً من مختلف المناطق الطليعية والمدارس فقرات حوارية وشعراً وأغاني وقصصاً قصيرة ورسائل وطنية هادفة عن القضية الفلسطينية والسلام ومسرحية عن التنمر.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين الدكتور “عزت عربي كاتبي” رئيس منظمة طلائع البعث أن المنظمة قدمت ملتقى اللغات في جميع المحافظات، إيماناً منها بضرورة أن يتمكن الأطفال من معرفة لغات أخرى يعبرون من خلالها عن أفكارهم ويوصلون رسائلهم عبرها بطريقة سليمة.

بدورها بينت “نعمى شدود” عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيسة مكتب الثقافة أن الملتقى هو إحدى فعاليات المنظمة لتنمية مواهب الأطفال والإضاءة عليها حيث يتم من خلاله تهيئة المنبر لهم ليعبروا عن أنفسهم بمختلف اللغات.

وأشارت “فاتن المحمود” عضو قيادة فرع حمص لطلائع البعث إلى أن ملتقى اللغات بحمص كان حصيلة عمل مشترك بين مختلف المدارس أظهر من خلاله الأطفال أفضل ما لديهم بمختلف اللغات باعتبارها بوابة للانفتاح على العالم.

وبينت “ريم النقري” مديرة مدرسة عكرمة المخزومي “من المدارس المشاركة بالملتقى ” ضرورة تشجيع الأطفال على تعلم اللغات وإتقانها ليصبحوا أكثر انفتاحاً على مختلف الثقافات، لافتة إلى أن الأطفال أوصلوا اليوم رسائلهم بشكل متناغم وبسيط وعفوي.

بدوره أشار “فرج الله ديب” مدير مدرسة الأمل الخاصة إلى أن التوجه نحو اللغات الأخرى إلى جانب اللغة العربية هو أمر مهم وحالة تعليمية راقية تسعى إليها مختلف المدارس، بهدف الارتقاء نحو الأفضل وتهيئة سبل النجاح للطلاب بحياتهم المستقبلية.

الأطفال المشاركون “شام سالم وملك ديوب وجوانا ديب وهيلين الوعري وجود محمد” اعتبروا أن الملتقى شكل فرصة مهمة للمنافسة وتحسين لغاتهم الأخرى وإظهار مهاراتهم فيها.

لارا أحمد

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