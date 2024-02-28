غاتيلوف: محكمة العدل الدولية تعترف بأن التهم الموجهة لروسيا في أوكرانيا باطلة

موسكو-سانا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف غينادي غاتيلوف أن قرار محكمة العدل الدولية الرافض للاتهامات الأوكرانية ضد روسيا يتنصل تماماً من القرارات المعادية لروسيا التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق.

وقال غاتيلوف خلال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان اليوم: “إن المحكمة رفضت جميع التهم الموجهة ضد بلدنا بما فيها تلك المتعلقة بالتمييز العنصري وتمويل الإرهاب، وبذلك تكون محكمة العدل الدولية قد تنصلت تماماً من جميع القرارات المعادية لروسيا التي اتخذها المجلس، وتعترف بأن المطالبات بمحاسبة روسيا والتهم الموجهة إليها باطلة ولاغية”.

وبحسب غاتيلوف، فإن هذا الحكم الصادر في الـ 31 من كانون الثاني الماضي يوضح تماماً أن هذه القرارات كانت مستندة إلى مزاعم وافتراء السلطات الأوكرانية والمموّلين الغربيين لها.

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