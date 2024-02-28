موسكو-سانا

أكد المستعرب والسفير الروسي السابق في اليمن ولبنان ألكسندر زاسيبكين ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية التي تحتلها كونها توفر الغطاء للإرهابيين الذين ينشطون في تلك المناطق.

وطالب زاسيبكين في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم بوقف التصرفات والأعمال العدوانية الأمريكية والإسرائيلية على سورية.

من جانبه وفي مقابلة مماثلة قال الباحث في معهد الاستشراق الروسي غيورغي لوكيانوف: إنه من الواضح أن الشعب السوري مستمر في المقاومة طالما الاحتلال الأمريكي ينهب ثرواته الطبيعية.

وأكد الباحث الروسي أن أعمال الولايات المتحدة و”إسرائيل” تشكل أحد الأسباب الأساسية لاستمرار الأزمة في سورية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency