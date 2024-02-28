الأمانة السورية للتنمية: توزيع 8300 غرسة زيتون لتعاونية قرية يرتى في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بهدف إعادة دورة الحياة الزراعية للأراضي التي تضررت جراء الحرائق التي اندلعت عام 2020 في محافظة اللاذقية وزعت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع اتحاد الفلاحين ومديرية زراعة اللاذقية 8300 غرسة زيتون تسلمتها تعاونية قرية يرتى للتوسع في زراعة الزيتون كمحصول استراتيجي.

وأوضحت الأمانة في صفحتها على “فيسبوك” أن هذه الخطوة تعد مرحلة أولى من مراحل عمل التعاونية التي تأسست العام الماضي وتضم إضافة ليرتى قرى ” بيت سوهين والجبيرية ودباش” وتعمل لتحسين إنتاج الزيتون والخروج بمحصول وفير ومستدام يساعد في تحوّل المزارعين إلى منتجين ويعزز الاقتصاد المجتمعي.

وأكدت الأمانة أن التعاونيات تسهم في توحيد وتنظيم جهود أبناء المناطق التي تعتمد الصنف الواحد في الزراعة واستثمار موارد مجتمعاتهم لرفع جودة محاصيلهم والتغلب على الصعوبات التي تواجه استدامة زراعتها.

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