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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… بدء أعمال الاجتماع الـ 44 لمديري الجمارك في الدول العربية
2024-02-28
زاسيبكين: ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية
2024-02-28
السفير مصطفى يقدم للرئيس الموريتاني أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية
2024-02-28
الصين تجدد دعمها لسورية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار
2024-02-28
إيرواني: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد سورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
2024-02-28
نيبينزيا: واشنطن تدعم الإرهابيين في سورية
2024-02-27
السفير الضحاك: واشنطن تستخف بالمجتمع الدولي بمنعها مجلس الأمن من وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سورية
2024-02-27
محليات
الأمانة السورية للتنمية: توزيع 8300 غرسة زيتون لتعاونية قرية يرتى في اللاذقية
2024-02-28
خاص بذوي الشهداء والجرحى… البدء بتنفيذ سوق شعبي في معربا بريف دمشق
2024-02-28
مشاريع شبابية وأفكار ريادية في الملتقى الأول للتصميم الغرافيكي والتسويق الرقمي
2024-02-28
حملة تشجير في محيط الملعب البلدي الجديد بدرعا
2024-02-28
مدير المؤسسة العامة للتأمين: دراسة لزيادة الحدود المالية لبطاقة التأمين الصحي
2024-02-28
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2024-02-28
إخماد أربعة حرائق في اللاذقية أحدها أدى إلى حالتي اختناق بسيطة لامرأة وطفل
2024-02-27
رياضة
مانشستر سيتي يفوز على لوتون بكأس الاتحاد الإنكليزي
2024-02-28
بطولة تنشيطية بالشطرنج السريع بالسويداء
2024-02-27
روما يهزم تورينو بثلاثية في الدوري الإيطالي
2024-02-26
منتخب سورية بكرة السلة للرجال يفوز على نظيره الإماراتي في تصفيات كأس آسيا
2024-02-26
نتائج متميزة لنادي بصرى الشام في بطولة التجمعات لألعاب القوى
2024-02-26
اختتام بطولة الجمهورية للجودو لفئة الأشبال
2024-02-26
ليفربول يحقق لقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية على حساب تشيلسي
2024-02-25
اقتصاد
زراعة السويداء توزع ألف غرسة تين ورمان مجاناً
2024-02-28
تراجع أسعار النفط
2024-02-28
تنطلق السبت القادم.. فعاليات مهرجان العسل الخامس بمدينة تشرين الرياضية بدمشق
2024-02-28
وزير المالية الروسي: سنتخذ إجراءات انتقامية بشأن أصولنا المجمدة في الغرب
2024-02-27
توزيع 16075 غرسة مثمرة مجانية في قرى الاستصلاح المجاني بريف القرداحة في اللاذقية
2024-02-27
الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق المحلية
2024-02-27
روسيا تعتزم فرض قيود على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر
2024-02-27
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الشريط الإخباري
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الصحة تتسلم مساعدات طبية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
الصين تجدد دعمها لسورية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار
إيرواني: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد سورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
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السفير الضحاك: واشنطن تستخف بالمجتمع الدولي بمنعها مجلس الأمن من وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سورية
مجلس الوزراء يقر خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بموازنة نحو 88 مليار ليرة
صباغ للسفير الهندي: ضرورة العمل على تعزيز العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات
سوسان يبحث مع رئيس مجلس الشورى السعودي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
الملتقى الأول للتصميم الغرافيكي والتسويق الرقمي
2024-02-28
الملتقى الأول للتصميم الغرافيكي والتسويق الرقمي
2024-02-28
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