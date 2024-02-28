خاص بذوي الشهداء والجرحى… البدء بتنفيذ سوق شعبي في معربا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بدعم من محافظة ريف دمشق وتمويل المجتمع الأهلي بدأ المجلس المحلي في بلدة معربا تنفيذ المرحلة الأولى من السوق الشعبي الخاص بذوي الشهداء والجرحى المسجلين في المجلس.

رئيس المجلس المحلي في البلدة سعيد عودة، أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن السوق يمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم 300 كشك ستبنى وفق نماذج هندسية صادرة عن فرع نقابة مهندسي ريف دمشق.

ووفق عودة يهدف المشروع إلى تنظيم عمل البسطات والأكشاك المنتشرة في شوارع معربا بشكل عشوائي، استناداً لتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إزالة الإشغالات المخالفة وتمهيد وتسوية الأرض وتجهيزها، بعدها تتم المباشرة في تنفيذ البنى التحتية الخاصة بالسوق والإعلان رسمياً عن فتح باب الاكتتاب من قبل المستهدفين.

وبين عودة أنه يتوقع إنجاز المشروع نهاية شهر تموز المقبل، مؤكداً أن السوق يعتبر مشروعاً تنموياً استثمارياً ينفذ لمصلحة زيادة إيرادات الوحدة الإدارية، بما يسهم في تحسين المستوى الخدمي للبلدة، إضافة إلى أنه يحقق النفع والفائدة ليس فقط لذوي الشهداء والجرحى بل لباقي الفئات مع وجود مساحة إضافية.

سفيرة إسماعيل

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