شابة توظف اختصاصها العلمي بمشروع متناهي الصغر لتصنيع الكريمات والصابون

السويداء-سانا

جعلت الشابة رهام ماجد من بلدة عرمان بريف السويداء الجنوبي من اختصاصها العلمي كخريجة جامعية بالكيمياء التطبيقية وحبها له خطوة للانطلاق بمشروع متناهي الصغر لتصنيع الكريمات والشامبوهات وصابون الغليسرين الطبيعي.

وروت رهام خلال حديثها لمراسل سانا كيف اشتغلت بهذا المجال بأحد معامل مستحضرات التجميل بمخبر الجودة بدمشق وطورت إمكانياتها وخضعت لدورات تدريبية بالجمعية الكيميائية السورية، ونالت شهادات معتمدة منها بمجالات تركيب مستحضرات التجميل والعطور الصناعية والصناعات العطرية وتصنيع المنظفات قبيل انطلاقتها بالمشروع.

وبينت رهام التي أصبحت مدربة في هذا المجال ضمن جمعية نور للإغاثة والتنمية كيف حقق المشروع لها نتائج جيدة ولاقت منتجاتها أصداء جميلة ورواجاً بين أفراد المجتمع والمهتمين في هذا المجال، ما شجعها للاستمرار فيه رغم كل الصعوبات وخاصة غلاء أسعار المواد الأولية.

وتستثمر رهام وقتها المتاح كما أوضحت لتقوم بالإنتاج ضمن محل مستأجر في بلدتها بعد إحضار المواد اللازمة للعمل من مصادر موثوقة ومعروفة بدمشق بحيث تلقى أحياناً مساعدة واستشارة من صديقاتها المختصات، نظراً لضيق وقتها كون مشروعها يضاف إلى عملها الأساسي كمدرّسة لمادتي الكيمياء والفيزياء.

وتعمل رهام على تسويق منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبناء على طلبات المعارف والأصدقاء، إضافة للمشاركة بالمعارض والانضمام مؤخراً لبيت الحرف الدائم للمنتجات اليدوية الذي يشكل فرصة تسويقية جديدة لها كما ذكرت.

طموحات تحملها الشابة رهام 31 عاماً للتوسع بمشروعها بشكل أكبر والإنتاج وتوفير فرص عمل فيه والتسويق للمحافظات والتصدير خارجياً خلال الفترة القادمة.

ورهام وفقاً للمختصة في الأعمال اليدوية وإحدى المشرفات على معرض بيت الحرف الدائم للأعمال اليدوية وفاء أبو خليل شابة مكافحة تعمل بكل جد واجتهاد وتوفق بين عملها ككيميائية ومدرسة ونجحت بمشروعها بفضل شغفها بعملها وحرصها على تقديم إنتاج متقن بناء على تجربتها يحمل فوائد.

عمر الطويل

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