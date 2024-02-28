مستشفى العودة شمال قطاع غزة يعلن توقف خدماته لنفاد الوقود

القدس المحتلة-سانا

أعلن مستشفى العودة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة اليوم توقف خدماته لنفاد الوقود والمستلزمات الطبية جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالهما إلى القطاع.

ونقلت وكالة وفا عن مدير دائرة المراقبة والتقييم في المستشفى الدكتور محمد صالحة قوله: إن التوقف الكامل للخدمات في المستشفى سيؤدي إلى حرمان الأهالي شمال القطاع من الخدمات الصحية الأساسية، محذراً من العواقب الكارثية لذلك وخاصة في ظل توقف جميع المستشفيات في الشمال عن الخدمة.

وناشد صالحة جميع المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية الضغط على الاحتلال لتزويد المستشفى بالأدوية والمواد الاستهلاكية والمستلزمات الطبية والوقود.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى العودة في كانون الأول الماضي وخلفت دماراً شديداً فيه، إضافة إلى تدميرها عدداً من سيارات الإسعاف الموجودة عند مدخله.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي أخرج الاحتلال 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية وألحقت بها أضرار جسيمة.

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