76 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيداً و110 جرحى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 145 على القطاع ارتفع إلى 29954 شهيداً، و70325 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين خلال انتظار شاحنات المساعدات غرب مدينة غزة، كما استشهد 3 آخرون وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال منازل في أحياء تل الهوا والشيخ عجلين والصبرة والرمال في غزة ومناطق في رفح جنوب القطاع.

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