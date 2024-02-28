أكثر من 500 عنوان في معرض الكتاب بالحسكة

الحسكة-سانا

ضم المعرض الذي أقامته مديرية الثقافة بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة أكثر من 500 عنوان أدبي منوع، من منشورات وإصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب واتحاد الكتاب العرب، ويتم بيعها بأسعار رمزية.

وبين مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصريح لمراسل سانا أن المعرض يندرج ضمن الأسبوع الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، موضحاً أن الـ 500 عنوان أدبي للكتب في المعرض تشمل الشعر والتاريخ والمسرح والدراسات الأدبية، وهي من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب ومنشورات اتحاد الكتاب العرب، وتم عرضها على الجمهور بأسعار رمزية، لافتاً إلى أهمية المعرض ودوره في توفير الكتاب الورقي لمن يرغب باقتنائه.

ولفت السيد إلى أن نشاطات الأسبوع الأدبي التي يستضيفها المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة ستتضمن كذلك إقامة لقاء شعري يشارك فيه مجموعة من الشعراء من أبناء المحافظة، إضافة إلى تنظيم معرض مشترك للفن التشكيلي والخط العربي ومحاضرة وندوة عن جمالية الخط العربي، ومزايا اللغة العربية وتحدياتها.

عدد من الحضور أكد أهمية المعرض للتعريف بمنشورات أدبية حديثة ومنوعة وتوفيرها بأسعار مخفضة إلى جانب تعزيز المشهد الثقافي بالحسكة، داعين إلى تكثيف إقامة معارض بيع الكتاب نظراً لحاجة القراء إلى الكتاب الورقي وأهمية رفد مكتباتهم الخاصة بعناوين وإصدارات جديدة.

نزار حسن

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