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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقة صاروخية موقع “كيسوفيم” العسكري للاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة

المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” دبابتي ميركافا للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2024-02-28

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المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقة صاروخية موقع “كيسوفيم” العسكري للاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة

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