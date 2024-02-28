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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقة صاروخية موقع “كيسوفيم” العسكري للاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة

الرئيس الأسد يلتقي المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي

2024-02-28

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المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقة صاروخية موقع “كيسوفيم” العسكري للاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة

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