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وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 76 شهيداً و110 جرحى

2024-02-28

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوتي “شواظ” و”جانبية” ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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