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المقاومة الفلسطينية تستهدف بـ 40 صاروخ “غراد” مواقع الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر غيبور” و”ثكنة المطار في بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة رداً على مجازر العدو المتواصلة

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوتي “شواظ” و”جانبية” ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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