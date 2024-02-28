المقاومة الفلسطينية تستهدف بـ 40 صاروخ “غراد” مواقع الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر غيبور” و”ثكنة المطار في بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة رداً على مجازر العدو المتواصلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الصين تجدد دعمها لسورية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار
2024-02-28
إيرواني: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد سورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
2024-02-28
نيبينزيا: واشنطن تدعم الإرهابيين في سورية
2024-02-27
السفير الضحاك: واشنطن تستخف بالمجتمع الدولي بمنعها مجلس الأمن من وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سورية
2024-02-27
صباغ للسفير الهندي: ضرورة العمل على تعزيز العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات
2024-02-27
سوسان يبحث مع رئيس مجلس الشورى السعودي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
2024-02-27
انعقاد مهرجان الشباب العالمي في سيريوس آذار المقبل بمشاركة سورية
2024-02-26
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2024-02-28
إخماد أربعة حرائق في اللاذقية أحدها أدى إلى حالتي اختناق بسيطة لامرأة وطفل
2024-02-27
التجارة الداخلية تعلن تحضيراتها لشهر رمضان المبارك
2024-02-27
الدفاع المدني في طرطوس: فقدان شاب في مغارة الدلبة بطرطوس
2024-02-27
شركة سيريتل في المعرض والمؤتمر الأول للدفع الإلكتروني EPEX
2024-02-27
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً
2024-02-27
مؤسسة مياه دير الزور تؤكد أن المياه الواصلة إلى المنازل نقية وضمن المواصفات
2024-02-27
رياضة
مانشستر سيتي يفوز على لوتون بكأس الاتحاد الإنكليزي
2024-02-28
بطولة تنشيطية بالشطرنج السريع بالسويداء
2024-02-27
روما يهزم تورينو بثلاثية في الدوري الإيطالي
2024-02-26
منتخب سورية بكرة السلة للرجال يفوز على نظيره الإماراتي في تصفيات كأس آسيا
2024-02-26
نتائج متميزة لنادي بصرى الشام في بطولة التجمعات لألعاب القوى
2024-02-26
اختتام بطولة الجمهورية للجودو لفئة الأشبال
2024-02-26
ليفربول يحقق لقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية على حساب تشيلسي
2024-02-25
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2024-02-28
تنطلق السبت القادم.. فعاليات مهرجان العسل الخامس بمدينة تشرين الرياضية بدمشق
2024-02-28
وزير المالية الروسي: سنتخذ إجراءات انتقامية بشأن أصولنا المجمدة في الغرب
2024-02-27
توزيع 16075 غرسة مثمرة مجانية في قرى الاستصلاح المجاني بريف القرداحة في اللاذقية
2024-02-27
الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق المحلية
2024-02-27
روسيا تعتزم فرض قيود على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر
2024-02-27
معرض (لمة فرح) في حماة يدعم المنتجات والأعمال اليدوية للنساء
2024-02-26
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الصين تجدد دعمها لسورية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار
إيرواني: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد سورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
السفير الضحاك: واشنطن تستخف بالمجتمع الدولي بمنعها مجلس الأمن من وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سورية
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المقاومة الفلسطينية تستهدف بـ 40 صاروخ “غراد” مواقع الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر غيبور” و”ثكنة المطار في بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة رداً على مجازر العدو المتواصلة
2024-02-28
2024-02-28
sherin
سابق
مهندسان يصممان منظومة تتبع وتبريد وتنظيف لألواح الطاقة الشمسية
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