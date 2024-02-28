المقاومة الفلسطينية تستهدف بـ 40 صاروخ “غراد” مواقع الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر غيبور” و”ثكنة المطار في بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة رداً على مجازر العدو المتواصلة