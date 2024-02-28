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المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا قضوا على قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2024-02-28

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوتي “شواظ” و”جانبية” ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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