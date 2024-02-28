إخماد أربعة حرائق في اللاذقية أحدها أدى إلى حالتي اختناق بسيطة لامرأة وطفل

اللاذقية-سانا

أخمد عناصر الإطفاء في اللاذقية أربعة حرائق أدى أحدها إلى حالة اختناق بسيطة لامرأة وطفل نتيجة تصاعد الدخان.

وأوضح قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر لمراسل سانا أن الحريق اندلع في منزل غير مسكون كدس بالمواد التالفة من أقمشة وأثاث ومواد بلاستيكية بالطابق الثاني لبناء سكني في حي الصليبة في اللاذقية ونتجت عنه كتلة دخانية كبيرة أدت إلى حالتي اختناق بسيطة لامرأة وطفل حيث جرت عملية إخلاء لسكان البناء وإسعاف المصابين وهما في حالة مستقرة مشيراً إلى أنه تم إخماد الحريق عن طريق أربع آليات إطفاء.

وأضاف جعفر أنه أُخمد حريق ضمن مطبخ مكتب بالطابق الأرضي على طريق القنجرة اقتصرت أضراره على الماديات وحريق قمامة في اللاذقية وحريق مساحة من القصب في منطقة الفوار في جبلة .

علاء إبراهيم

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