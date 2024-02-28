وزير المالية الروسي: سنتخذ إجراءات انتقامية بشأن أصولنا المجمدة في الغرب

برازيليا-سانا

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف اليوم ، أن روسيا ستجد طريقة للخروج مما تتعرض له احتياطياتها المجمدة في الغرب وستتخذ إذا لزم الأمر إجراءات انتقامية.

وقال سيلوانوف في تصريحات اليوم في مدينة ساو باولو البرازيلية على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس “سنظل نبحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع لأن الاقتراحات الامريكية بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا تشكل خطأ جوهريا وتقوض أسس النظام المالي العالمي القائمة منذ عقود”.

وفي تعليق على مسألة مبادرة أخرى لمصادرة الاحتياطيات الروسية المحظورة في الغرب شدد سيلوانوف على أن “لدى روسيا ما يمكنها للرد مضيفاً أن “زملاءنا الغربيين لن يزيدوا الأمور إلا سوءاً على أنفسهم، كما حدث فيما يتعلق بالقيود على التسويات بالدولار”.

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