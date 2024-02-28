المالكي: قطاع غزة يشهد وضعاً مروعاً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

جنيف–سانا

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن قطاع غزة يشهد وضعاً مروعاً للغاية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 144 يوماً وقصفها للفلسطينيين بالأسلحة الفتاكة، وتدمر البنى التحتية والمستشفيات والمدارس ودور الإيواء بشكل منهجي، وسط تخاذل المجتمع الدولي.

وقال المالكي خلال إحاطة حول الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة على هامش الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان إن “ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية، فبدلاً من أن يثور المجتمع الدولي على هذه الوحشية، يتم تطبيع إجرام “إسرائيل” وتبريره” ، لافتاً إلى أن كل من يستخدم هذه الذريعة يساهم في الإبادة الجماعية ويمكّن الاحتلال من الاستمرار بمشروعه الاستعماري واضطهاده للشعب الفلسطيني.

وأوضح المالكي أن المجتمع الدولي يقف متفرجاً على الإبادة وهذا “لا يشكّل خذلانا للشعب الفلسطيني فقط، بل خذلانا للإنسانية جمعاء” مطالباً إياه بتحمل مسؤولياته، ووقف العدوان بشكل فوري وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.

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