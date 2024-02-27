(عنان اللون) .. معرض للفنانة التشكيلية زمزم الحاج في ثقافي الميدان

دمشق-سانا

أطلقت الفنانة التشكيلية زمزم الحاج لألوانها آفاقاً واسعة ضمن معرضها الفردي الذي أقيم مساء اليوم بعنوان “عنان اللون” في المركز الثقافي في الميدان.

المعرض الذي جاء بالتعاون بين جمعية بيت الخط العربي والفنون ومديرية ثقافة دمشق ضم 38 لوحة غلب عليها الحجم الكبير وبتقنية الأكريليك وجسدت من خلالها الفنانة مواضيع الطبيعة الصامتة والورود بأسلوب معاصر خلط بين عدة مدارس فنية مع ألوان صريحة وضربات فرشاة قوية أعطت إحساس بالنزق اللوني.

وعن المعرض قالت الفنانة الحاج في تصريح لمراسل سانا: أسعى من خلال لوحاتي للتعبير عن الانسان المعاصر الباحث عن تجديد الذات والتخلص من كل العوائق ليظهر ما في داخله عبر اللون المرتبط بشبكة من التأويلات والدلالات بأسلوب حداثي يعكس ما نعيشه من حالات إنسانية متنوعة.

وأوضحت الفنانة الحاج أن الجمعية تدعم مواهب منتسبيها عبر الدورات والورشات والمعارض في سبيل نشر الثقافة الفنية في المجتمع ومساعدة الأجيال المهتمة بكل أنواع الفنون مبينة أن المواهب الجديدة بحاجة دائماً للدعم والتوجيه في بداية طريقها الفني لتكتسب الخبرة والهوية الفنية الضرورية لكل فنان.

بدورها الفنانة التشكيلية ريم قبطان رئيسة مجلس إدارة جمعية بيت الخط العربي والفنون لفتت إلى أن الجمعية سعت منذ تأسيسها إلى إقامة المعارض الفنية المتنوعة في مجالات الفنون التشكيلية والخط العربي سواء الجماعية أو الفردية لفنانينها وطلابها مبينة أن معرض الفنانة الحاج هو الثالث ضمن المعارض الفردية التي أقامتها الجمعية بهدف التعريف بتجارب فنانيها وتسليط الضوء عليها.

والفنانة التشكيلية زمزم الحاج عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين وعضو في جمعية بيت الخط العربي والفنون ولها أربع معارض فردية وعدة مشاركات في معارض جماعية.

محمد سمير طحان

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