(القاع) ..على خشبة مسرح دار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

تستضيف خشبة دار الأسد للثقافة في اللاذقية حالياً العرض المسرحي “القاع” للكاتب العراقي عمار نعمة جابر وإخراج هاشم غزال.

وتدور أحداث العمل الذي يقدمه مركز فنون الأداء بالتعاون مع مديرية ثقافة اللاذقية ، حول مجموعة من المرضى المحتجزين في الحجر الصحي والمهملين في قاع سفينة تبحر بهم في عرض البحر إلى مصير مجهول ، لتتكشف من خلال حواراتهم أوجاعهم ومخاوفهم الدفينة ، بما يرسم صورة للوجود الفكري والنفسي والسُلوكي للإنسان دون تجميل أو تزييف.

وبين مخرج العرض هاشم غزال في تصريح لمراسلة سانا أن العرض يأتي ضمن بحثه عن النصوص التي تلامس الواقع المعاش وتقريبه من الوجع الذي نحياه جميعاً.

ولفت غزال إلى الحرص على أن يخلق النص حالة من البحث والتساؤل لدى الجمهور حول ماهية النهايات المفترضة ، فالمطلوب برأيه من العمل المسرحي أن يعرض المشكلة ويخلق حولها مجموعة من التساؤلات بهدف تحريض الجمهور للبحث عن إجابات ورأى عمر مرعش المشارك بالعرض بدور السمين الجشع أن العرض يطرح فكرة الوضع الذي يمكن أن يصل بنا إلى القاع حيث لا شيئ يوجد تحت الموت أو فوق النجاة فالشخصيات عالقة بتساؤل مصيري هو (ماذا تنتظر.. تشفى لتخرج من القاع أو تخرج من القاع لتشفى وأشار مرعش إلى أن العرض من أصعب أنواع العروض الذي شارك بها كونه ينتمي للمسرح العبثي معتبراً أن الانخراط في المسرح يتيح له فرصة الهروب من الحياة الواقعية لحياة أخرى فيها الكثير من الشخصيات التي يحاول تكوينها ليوصل من خلالها رسائل مختلفة.

يشار إلى أن العرض مستمر اليوم وغداً عند الساعة السادسة مساء على مسرح دار الأسد للثقافة ، وهو من تمثيل عبد الوهاب عيان وعمر مرعش وحنين موسى ورهف ياسين وطارق زربا.

فاطمة ناصر

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