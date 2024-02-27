توزيع 16075 غرسة مثمرة مجانية في قرى الاستصلاح المجاني بريف القرداحة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أنجزت مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في محافظة اللاذقية عبر دوائر الإنتاج النباتي والتشجير المثمر وزراعة القرداحة توزيع 16075 غرسة مثمرة مجانية في قرى الاستصلاح المجاني بريف القرداحة.

وذكر مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا لـ سانا أن الغراس المنتجة في مراكز إنتاج الغراس التابعة للمديرية توزعت على أصناف تفاح مطعم 5575 غرسة وآكي دنيا 4000 ورمان 3000 وتين 1500 و خوخ مطعم 500 ومشمش مطعم 500 وجوز 500 وعنب كرمة 500 غرسة.

وأضاف دوبا: أنه سيتم زراعة هذه الغراس في المواقع المعزلة والمستصلحة من قبل دائرة التشجير المثمر التابعة لمديرية الزراعة ، والتي بلغت خلال عامي 2022 و2023 نحو 635 دونما في قرى “دير دوما، المران ،الاريزة ، اسطمنا” ضمن منطقة القرداحة.

وصدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس منتصف الشهر الحالي على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تخصيص قرى الاستصلاح المجاني في ريف اللاذقية بـ 16075 غرسة مثمرة مجاناً من ثمانية أصناف إنتاج مراكز مديرية الزراعة في اللاذقية لزراعتها في الأراضي المستصلحة والمعزّلة.

فاطمة ناصر

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