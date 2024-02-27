الدفاع المدني في طرطوس: فقدان شاب في مغارة الدلبة بطرطوس

طرطوس-سانا

أعلن الدفاع المدني في محافظة طرطوس عن تلقيه بلاغا بفقدان شاب بعد دخوله إلى مغارة الدلبة في منطقة الدريكيش منذ ظهر يوم أمس.

وبين مدير الدفاع المدني في محافظة طرطوس العميد منذر الإبراهيم في تصريح لمراسلة سانا أن غرفة العمليات في المركز تلقت اتصالاً عند الساعة الرابعة والأربعين دقيقة ظهر أمس يفيد بالحادثة، فتوجهت فرق الدفاع المدني مزودة بسيارة إنقاذ فيها كل المعدات اللازمة من أنوار كاشفة ومضخة أوكسجين وغيرها للعمل في مثل هذه المهمات.

وأشار إلى أن عمليات البحث تمت على أربع مراحل، وتضمنت مسحاً كاملاً للكهف بمؤازرة من المجتمع المحلي وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين قاموا بالبحث في محيط المغارة.

ولفت الإبراهيم إلى أن عمليات البحث تواصلت اليوم ووصلت إلى عمق 200 متر بحضور قاضي التحقيق للمرة الرابعة، مشيراً إلى صعوبة عمليات البحث داخل المغارة كونها تقع على جرف صخري وجبل مرتفع يتم الصعود إليها عبر درج ويحيط بها أحراش وأشجار زيتون، إضافة إلى نهر الدلبة.

وأوضح الإبراهيم أنه بحسب والد الشاب المفقود فإن الشاب قيس الزرزور يعاني من ضعف نظر، وأنه تم إخبارهم من قبل رفاقه بأنهم كانوا برحلة للمغارة وخرجوا معاً أول مرة منها، لكن الشاب المفقود عاد إليها وحده ولم يعرف مصيره حتى الآن.

غرام محمد

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