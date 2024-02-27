المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صباغ للسفير الهندي: ضرورة العمل على تعزيز العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات
2024-02-27
سوسان يبحث مع رئيس مجلس الشورى السعودي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
2024-02-27
انعقاد مهرجان الشباب العالمي في سيريوس آذار المقبل بمشاركة سورية
2024-02-26
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال الدورة الحادية والاربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب
2024-02-26
المقداد أمام مجلس حقوق الإنسان: سورية ترفض توظيف الغرب آليات حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول
2024-02-26
سورية تعرض تجربتها في المناهج التعليمية خلال اجتماع عربي لمؤسسات القياس والتقويم التربوي
2024-02-25
السفير آلا: أولوية سورية تحرير ما تبقى من أراضيها من الإرهاب والاحتلال
2024-02-24
محليات
شركة سيريتل في المعرض والمؤتمر الأول للدفع الإلكتروني EPEX
2024-02-27
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً
2024-02-27
مؤسسة مياه دير الزور تؤكد أن المياه الواصلة إلى المنازل نقية وضمن المواصفات
2024-02-27
مجلس الوزراء يقر خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بموازنة نحو 88 مليار ليرة
2024-02-27
تركيب الدفعة الأخيرة من تجهيزات مشروع تأهيل قطاع الوفاء للري الحكومي في البوكمال
2024-02-27
المواصلات الطرقية تنهي الأعمال البيتونية لعقدة تل قرطل المرورية بريف حماة
2024-02-27
تركيب محولة كهربائية جديدة في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا
2024-02-27
رياضة
بطولة تنشيطية بالشطرنج السريع بالسويداء
2024-02-27
روما يهزم تورينو بثلاثية في الدوري الإيطالي
2024-02-26
منتخب سورية بكرة السلة للرجال يفوز على نظيره الإماراتي في تصفيات كأس آسيا
2024-02-26
نتائج متميزة لنادي بصرى الشام في بطولة التجمعات لألعاب القوى
2024-02-26
اختتام بطولة الجمهورية للجودو لفئة الأشبال
2024-02-26
ليفربول يحقق لقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية على حساب تشيلسي
2024-02-25
اللجنة الفنية للقوة البدنية باللاذقية تقيم بطولتها الفرعية تحضيراً لبطولة الجمهورية
2024-02-25
اقتصاد
الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق المحلية
2024-02-27
روسيا تعتزم فرض قيود على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر
2024-02-27
معرض (لمة فرح) في حماة يدعم المنتجات والأعمال اليدوية للنساء
2024-02-26
بدء التداول على أسهم البنك الوطني الإسلامي بعد إدراجه في سوق دمشق للأوراق المالية
2024-02-26
منح قروض تتجاوز 3.497 مليارات ليرة للموسم الزراعي الحالي في إزرع بريف درعا
2024-02-26
بدء فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي
2024-02-26
الصين تعارض بشدة إنكار واشنطن لمساهماتها في التجارة العالمية
2024-02-26
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الوزراء يقر خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بموازنة نحو 88 مليار ليرة
صباغ للسفير الهندي: ضرورة العمل على تعزيز العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات
سوسان يبحث مع رئيس مجلس الشورى السعودي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
التربية: اختبارات مؤتمتة في الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي للصفوف الانتقالية في المرحلة الثانوية
إلقاء القبض على عدد من متزعمي “داعش” وضبط مستودع ذخيرة ببادية السويداء
المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
2024-02-27
2024-02-27
hadeil
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