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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” دبابة للعدو الصهيوني من نوع “ميركافا” في منطقة البلد بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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