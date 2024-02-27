الصين: العجز العالمي في إدارة حقوق الإنسان بات أكثر خطورة

بكين-سانا

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ من أن العجز العالمي في إدارة حقوق الإنسان بات أكثر خطورة، ويزداد حدة مع ظهور الأزمات والصراعات، داعية جميع الأطراف للعمل على تعزيز الوحدة والتعاون فيما بينها.

وطالبت نينغ المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان لكل دولة بشكل عادل، واتخاذ حماية مصالحها كنقطة انطلاق وهدف لقضية حقوق الإنسان، ووضع حقوق الشعب في البقاء والتنمية في موقع أكثر بروزاً وإلحاحاً.

وجددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية معارضة بلادها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ستار حقوق الإنسان، داعية إلى حوار بناء وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية والتعاون.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد أمس أهمية وقوف دول العالم ضد سياسات الهيمنة القائمة على القوة والمعايير المزدوجة، والتدخلات في شؤون الدول الأخرى، وتقييد تنميتها تحت ستار حقوق الانسان.

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