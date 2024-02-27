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إندونيسيا تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

2024-02-27

جنيف-سانا

دعت وزيرة الخارجية الإندونيسية “ريتنو مارسودي” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الوحشي في قطاع غزة.

وأوضحت في كلمة لها خلال جلسة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول الأوضاع في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان وحشي متواصل منذ تشرين الأول الماضي، أن “السكان في قطاع غزة المحاصر يتألمون بسبب ازدواجية المعايير وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان”، مشددة على ضرورة أن “يفتح المجلس تحقيقاً حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في قطاع غزة”، داعية المجتمع الدولي إلى دعم سكان القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً وحشياً على قطاع غزة خلف 29878 شهيداً، و70215 جريحاً معظمهم نساء وأطفال بحسب مصادر محلية وأممية.

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