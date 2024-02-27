الفكر التكفيري والتوعية بخطر الإرهاب… محاضرة في ثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

أقامت مديرية الثقافة وقيادة شرطة محافظة الحسكة ندوة فكرية في المركز الثقافي تناولت الفكر التكفيري والتوعية بمخاطر الإرهاب.

وتناول معاون مدير أوقاف الحسكة الشيخ إبراهيم الدواس في المحور الأول تعريف التطرف الذي بات ظاهرة عالمية استطاع أن يعبر الحدود ويدخل بلدانا ممارساً جميع أشكال العنف والإرهاب ضد أهلها، متطرقا إلى العمق التاريخي لهذه الظاهرة من بذور نشأتها الأولى وما اقترفه من جرائم وقتل وتنكيل وإرهاب.

ولفت الدواس إلى ضرورة التركيز في التربية على القيم الصحيحة بغية تحصين الأبناء من كل مفرزات وباء ظاهرة التطرف، مشيراً إلى دور المؤسسة الدينية في غرس قيم التوعية من خطر الإرهاب.

وتناول الملازم أول عادل عذيرة القوانين والتشريعات الصادرة في سورية وتجريمها لكل فعل يرتبط بالتنظيمات الإرهابية، ولا سيما القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وتفاصيل النصوص الرادعة لهذه الأفعال المخرّبة والمدمرة، مشيراً إلى المحاذير التي ينبغي أن يأخذها المجتمع على عاتقه لمؤازرة القانون تجاه كل الأفعال الجرمية المرتبطة بظاهرة الإرهاب والتطرف.

وعرض الصحفي دحام السلطان مفاتيح حوار تركز على الحد من هذه الظاهرة وإيقاف تمددها وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها، ووضع الخطط الفاعلة لدعم المجتمع الذي يتعرض لهذا الفكر التكفيري.

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